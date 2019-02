Green Book ha vinto l'Oscar per il miglior film alla 91esimma edizione degli Academy Awards. Premiato come migliore attore protagonista Rami Malek in Bohemian Rhapsody, invece il premio per la migliore attrice protagonista è andato a Olivia Colman in La Favorita. Battuta Lady Gaga, che si è rifatta con il premio alla migliore canzone (Shallow) in A Star is Born.



Spike Lee, per BlacKkKlansman, ha ottenuto il premio per la migliore sceneggiatura non originale e ha infiammato la platea con un discorso molto politico: "Le elezioni 2020 sono dietro l'angolo, ricordiamocelo, possiamo fare una scelta di amore e non di odio. Ringrazio la mia bisnonna che era stata una schiava, rendo omaggio a lei e ai nostri antenati. Grazie al loro sacrificio siamo qui, grazie per aver costruito il Paese e sopportato il genocidio dei nativi".



Per l'Italia l'unica soddisfazione arriva da Spider-Man: Un Nuovo Universo, che ha vinto l'Oscar per il miglior film di animazione. Sara Pichelli, disegnatrice di fumetti classe 1983 di Porto Sant'Elpidio, è la creatrice del protagonista Miles ed è stata ringraziata in sala stampa dal regista Peter Ramsey.