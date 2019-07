Dopo l'eliminazione dell'Argentina dalla Coppa America, l'ex portiere del Boca Juniors, campione del Sudamerica con la Colombia, Oscar Córdoba, ha parlato ai microfoni di Fox Sports Radio Colombia: "L’Argentina è stata grandissima per Messi. È lui che è mancato. Era triste, stanco, molto preoccupato. Se prima si diceva che non gli piacesse andare in nazionale, stavolta si può dire che non l’abbia vissuta. Durante tutta la Copa America ha camminato, ha deambulato. Non è stato quello a cui ci ha abituato. Ho visto un’Argentina che è migliorata in questa partita, ma Messi no. Tutti correvano e Messi camminava. Solo quando aveva il pallone tra i piedi ha provato a fare la differenza, ma il capitano deve trascinare gli altri".