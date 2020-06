Il noto procuratore e ex attaccante Oscar Damiani, che oggi compie 70 anni, ha svelato a La Nazione un retroscena di calciomercato che ha coinvolto l'Atalanta e Marcus Thuram, figlio dell’ex difensore della Juventus Lilian, talento che si sta mettendo in luce in Bundesliga con la maglia del Borussia Moenchengladbach.



IL NO ALLA DEA LA SCORSA ESTATE- “Ha preferito il Borussia Moenchengladbach all’Atalanta che lo ha cercato l’anno scorso. Forse ha influito anche il fatto che costasse già 15 milioni”.