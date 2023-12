L’Alsazia è una terra di confine.Contesa da secoli tra Francia e Germania.Da questa terra arriva la storia che vi raccontiamo oggi.Uno storia di orgoglio, di dignità, di senso di appartenenza.E di tanto, tanto coraggio.All’epoca sotto l’Impero Tedesco, anche se ancora per pochi anni.Fin da ragazzino è facile intuire che con un pallone tra i piedi è davvero bravo.I suoi esordi sono nel FC Bischwiller. Dopo la conquista di due titoli consecutivi dell’Alsazia quando Oscar non ha ancora vent’anni arriva la chiamata del club più importante di tutta la regione: il Racing Club Strasbourg.Qui la sua carriera decolla. E’ un centrocampista elegante, di grande intelligenza tattica e ha un ottima confidenza con il gol grazie ad un tiro preciso e potente.Dopo un paio di stagioni è già un titolare indiscutibile della Nazionale francese nelle cui file disputa il campionato del mondo del 1938, disputato in Francia.E’ proprio Heisserer a firmare il gol del pareggio contro gli azzurri nei quarti di finale prima che la doppietta di Silvio Piola nella ripresa non permetta agli azzurri di giocarsi la semifinale contro il poderoso Brasile di Domingos da Guia e Arthur Machado.Le sue prestazioni in quel mondiale attirano l’interesse dei principali club transalpini.Heisserer si trasferisce a Parigi nelle file del Racing Club, una delle più importanti squadre francesi.Con “Les Pingouins” vince la Coppa Nazionale nelle ultime due stagioni agonistica prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, quella del 1938-39 e quella del 1939-40.Oscar ha ventisei anni e sta entrando negli anni migliori di carriera.Nella primavera del 1940 i nazisti di Adolf Hitler dopo Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo conquistano anche la Francia.L’Alsazia viene immediatamente annessa alla Germania e tutto quello che si trova in Alsazia ora è tedesco.Persone comprese.Quasi 150 mila uomini vengono arruolati nell’esercito nazista convinto in quel preciso momento storico di dominare il mondo.Di quei 150 mila oltre un terzo non farà ritorno a casa.I nazisti impongono la loro lingua bandendo il francese e il popolarissimo dialetto alsaziano.Anche il calcio, fondamentale mezzo di propaganda, finisce nelle mire dell’arroganza teutonica.Serve dimostrare al mondo la superiorità della “razza ariana” che dopo le Olimpiadi berlinesi del 1936 aveva subito una discreta batosta.Dopo polacchi e olandesi reclutati come atleti per il Terzo Reich diventa quasi scontato che il miglior calciatore della regione (e all’epoca probabilmente il migliore di Francia) debba seguire questa consuetudine.Oscar, dopo aver combattuto come soldato sulla linea Maginot, nell’estate del 1940 torna a Strasburgo. Un vile collaborazionista dei nazisti indica Heisserer mentre sta uscendo dal campo di allenamento del Racing Club Stasburgo, la sua vecchia squadra a cui i tedeschi avevano già cambiato nome trasformandola in una specie di scioglilingua (Rasensportclub Straßburg).Oscar viene circondato e portato con forza al quartier generale nazista.Il discorso che deve sorbirsi è estremamente chiaro.«L’Alsazia è tedesca. Quindi siccome lei è tedesco da oggi giocherà con la Nazionale tedesca».La risposta di Oscar Heisserer è altrettanto chiara.«Io sono francese. Lo ero ieri, lo sono oggi e lo sarò ancora domani. Della Nazionale francese sono il capitano. Come potete anche solo pensare che io possa giocare con la Germania?»Coraggio o incoscienza?In fondo erano già stati tanti quelli che per timore di ritorsioni avevano accettato quel dispotico ultimatum.«Non la passerai liscia» sono le parole con cui viene accolta la presa di posizione di Heisserer.Da questo preciso momento iniziano le minacce, le intimidazioni e le violenze di un governo che della prepotenza e delle sopraffazioni aveva fatto il suo normale modus operandi.All’inizio gli vengono offerti denaro e agi ma quando è ormai lampante che Heisserer “non è in vendita” arriva perfino un tentativo in prima persona di Sepp Herberger, commissario tecnico della Nazionale tedesca.Tutto inutile.«Non posso essere sia francese che tedesco. Non ci vuole un genio per capirlo».Minacce, insulti e soprusi non spostano Oscar di una virgola.Nel 1943, con la Guerra che sta rapidamente volgendo al peggio per i tedeschi, arriva la mossa definitiva.«Abbiamo avuto anche troppa pazienza con quel campagnolo arrogante» è quanto arrivano a constatare le forze naziste.Heisserer viene chiamato alle armi.A difendere un’utopia che sta iniziando a crollare come un castello di carta ... e per di più per un Paese che non è il suo.Ma come ogni grande calciatore che in campo sa anticipare le mosse dell’avversario Heisserer riesce a farlo in circostanze assai più importanti.«Mi aspettavo questa cosa da mesi. Quando mi arrivò la chiamata alle armi avevo già tutto organizzato. Il giorno dopo ero già in Svizzera» racconterà lo stesso Heisserer.Il prezzo di questa scelta è altissimo.I nazisti arrestano la moglie, incinta della loro figlia.Heisserer anche stavolta non si fa trovare spiazzato.Comunica ai tedeschi che non ha più niente a che vedere con la moglie, che l’ha lasciata per andare a vivere altrove con una ballerina.«Amo un’altra donna. Lei non conta più nulla per me».I tedeschi, supportati anche dalla dichiarazione di un amico di Heisserer, si bevono la storiella e rilasciano la “povera moglie tradita” ... e pure incinta!La fuga in Svizzera dura però molto poco.Oscar Heisserer viene catturato e spedito in un campo di lavoro.Qui vi rimarrà due lunghi anni.Quando finalmente riesce a fuggire non ha un solo dubbio: si arruola nell’Esercito di Liberazione Francese combattendo per il suo Paese fino al termine delle ostilità.Il ritorno a Strasburgo, il ricongiungimento con la sua famiglia (si risposerà con la moglie dopo il “finto” divorzio) e la gioia per la sua Alsazia di nuovo francese sono il giusto premio per chi come Oscar Heisserer ha anteposto dignità, moralità e orgoglio a denaro ed agi prima e a minacce per la propria incolumità in seguito.Storia assai diversa rispetto a colui che fu capitano della Francia prima di lui.Il suo nome era Alexandre Villaplane.Diventò un collaborazionista nazista e in seguito addirittura un sottotenente delle SS, macchiandosi di delitti,stupri e torture ... prima di venire catturato e giustiziato dai suoi connazionali e fucilato il giorno di Santo Stefano del 1944.... ma questa, come direbbe il grande Carlo Lucarelli, “è un’altra storia”...Prima di spedirgli la lettera di arruolamento nella Wermacht per il fronte ci provarono per oltre due anni, alternando lusinghe e minacce.«A Strasburgo ero una celebrità. Mi conoscevano tutti e tutti mi volevano bene. Probabilmente pensavano che prima o poi avrei ceduto anch’io come fecero in tanti all’epoca. Ne erano così convinti da non spingersi mai oltre le minacce. Alla fine sbagliarono i loro calcoli.. Guadagna più o meno dieci volte quanto un operaio ma continua a ritenere il calcio un passatempo o poco più. Nel contratto con il Racing fa inserire una clausola che prevede per lui un posto in banca alla mattina e ... gli allenamenti di calcio al pomeriggio!un secondo posto in campionato ad un solo punto dal Sochaux.Sono anni d’oro per il club e per Oscar.Nel 1937 arriva il suo passaggio al Racing Club di Parigi.Centocinquantamila franchi sono una cifra mostruosa per l’epoca!Ma nessuno mette in dubbio il valore di questo centrocampista che sa semplicemente fare tutto. Creare gioco, recuperare palloni e concludere a rete.Oltre al Racing Club di Heisserer c’è la Red Star Strasburgo. Dopo l’invasione tedesca a questa squadra verrà dato il nome di Sportgemeinschaft SS Strassburg. Nome quanto mai esplicito nel far capire chi gestisce e governa il Club.Alla fine del 1940 si gioca il primo derby della città allo stadio Tivoli di Wacken. Il Racing Club Strasburgo si presenta in campo con i colori della bandiera nazionale francese: maglietta blu, calzoncini bianchi e calzettoni rossi.Lo stadio è esaurito.Solo che non c’è partita. Il Racing Club vince per tre reti a zero, con Heisserer autore di una rete. La vendetta tedesca che non si è potuta compiere in campo colpirà fuori dal rettangolo di gioco dove diversi tifosi del Racing verranno arrestati.La partita verrà giocate un paio di altre volte negli anni seguenti ... ma sempre con lo stesso risultato: vittoria “francese” del Racing Club di Oscar Heisserer.e al suo Racing Club continuando ad offrire eccellenti prestazioni e contribuendo al terzo posto finale del 1947.... e anche stavolta non si limiterà solo a giocare a calcio!Acquisterà un bar tabaccheria dove lo si poteva trovare praticamente sempre ... tranne quando era a giocare a calcio.E’ il 26 maggio del 1945 e nel tempio londinese di Wembley si gioca Inghilterra – Francia.I padroni di casa sono ancora chiusi nel loro isolamento di “maestri del calcio” e ci si attende una loro facile vittoria ma la Francia, nonostante il sanguinoso conflitto mondiale appena terminato e combattuto sul suo suolo, si rivela assai più coriacea e organizzata del previsto.Al gol in apertura di Raich Carter per gli inglesi è Ernst Vaast a rispondere per i transalpini allo scadere del primo tempo.L’Inghilterra di Stanley Matthews, Tommy Lawton e Joe Mercer si scatena all’attacco e quando a poco più di dieci minuti dalla fine proprio il poderoso Tommy Lawton riporta in vantaggio i suoi sembra che la strenua resistenza dei “galletti” transalpini sembra esaurita.Siamo al novantesimo minuto. Ci sono tifosi inglesi che stanno iniziando a lasciare lo stadio.Sulla palla c’è Alfred Aston. L’attaccante francese vede scattare Oscar Heisserer che gli detta un passaggio in profondità. Oscar riceve il pallone, lo controlla e penetra nella difesa dei Leoni d’Inghilterra ... prima di scaricare un preciso tiro che si infila all’angolino del numero “1” inglese Bert Williams.In tribuna ci sono solo un centinaio di tifosi francesi. Sono dei paracadutisti di stanza in Inghilterra. Sul terreno di gioco voleranno cento berretti color amaranto lanciati dai “parà” francesi per festeggiare questo prestigioso quanto inatteso risultato.Otterrà risultati buoni alternati ad altri meno felici.Ma di lui si ricorderanno tutti del suo rigore morale, del suo senso della disciplina e del collettivo ... e della sua grande onestà intellettuale verso i suoi calciatori.Purtroppo non c’è nulla a Strasburgo che lo ricordi. Non una via, non una piazza e neppure una tribuna dello Stade de la Meinau.Una grande ingiustizia per un uomo che ha insegnato tanto ai suoi corregionali ... dentro e fuori da un campo di calcio.