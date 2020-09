Il trequartista brasiliano ex-Chelsea e oggi ancora sotto contratto con lo Shanghai SIPG, Oscar, ha parlato a Fox Sports Brazil per fare il punto sul suo futuro confermando la volontà, nel caso in cui dicesse addio al campionato cinese, di approdare in quello italiano.



"Non è il momento di tornare, sto bene qui. Ho un contratto che spero di rispettare. Ci sono stati degli approcci con alcuni club, ma ora la situazione è difficile per trasferirsi. Il primo club che sceglierei è sicuramente il Chelsea, che è il club con cui ho costruito una bellissima storia. Da bambino guardavo molto il campionato italiano perché c'erano tanti brasiliani: ci sono squadre che mi piacciono molto come Inter e Milan, quindi sceglierei di andare nel campionato italiano".