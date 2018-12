la cosa più temuta dagli appassionati di calcio è indubbiamente vedere un giovane fuoriclasse andare a giocare insolo ed esclusivamente per soldi, precludendosi una carriera piena di successi e trofei importanti che fanno restare un calciatore per sempre nella storia e di conseguenza non lo costringono a finire nel dimenticatoio, cosa inspiegabile (anche se la scelta è ben retribuita) specialmente per un giovane che ha tutte le qualità per essere uno dei migliori., nato il 9 settembre 1991 ad Americana (San Paolo, Brasile) è un centrocampista brasiliano che attualmente milita nel. Oscar lascia l'e approda alil 25 luglio del 2012, i Blues lo acquistano per(investimento importante per un ragazzo di soli 20 anni), il giovane si mette subito in mostra sia in Premier che in Champions League. Proprio in Champions, all'esordio, segna una doppietta contro la Juventus non lasciando più dubbi sul suo immenso talento.Durante gli anni in Europa, Oscar è tra i giocatori più forti e viene considerato da tutti un vero e proprio fenomeno e inevitabilmente la sua valutazione schizza alle stelle, viene cercato anche dai più grandi top club d'Europa, poi qualcosa finisce, ovvero accetta di lasciare l'Europa e andare a giocare in Cina, dove è presente un campionato meno blasonato rispetto ai principali europei e così facendo Oscar viene dimenticato e criticato fortemente. Attualmente Oscar, con il Shanghai Sipg, ha totalizzato attualmente(Super League Cinese, Afc Champions league)numeri di tutto il rispetto che ci fanno capire come sia importante per la manovra offensiva della squadra. Queste statistiche ci dicono che il ragazzo sta bene fisicamente e che non ha perso il suo "tocco" nonostante questa parentesi cinese.Il brasiliano si è lasciato ingolosire dal Dio denaro (come fa capire in una intervista) e la conseguenza di questa sua scelta non ha lasciato scampo al ragazzo che si è visto togliere le attenzioni che aveva fortemente attirato grazie alla sua classe e alle sue immense doti tecniche.. Non ci resta che attendere il suo ritorno e vedere se il calciatore di san Paolo saprà riscattarsi e tornare ad essere quel fuoriclasse che durante il suo periodo in Blues ha incantato l'Europa.