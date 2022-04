, una delle frasi più gettonate quando si parla di centravanti e di grandi giocatori. Ecco perchéIl nigeriano è a quotae e chiuderà così il campionato visto cheL’ultima grande sfida è stata quella con la Roma, pareggiata per 1-1 e chePerché per vincerlo,il centravanti non tradisca e segni, cosa che Osimhen non è riuscito a fare. I due scontri diretti con le milanesi a febbraio, che avrebbero potuto spostare le gerarchie del campionato, sonoDzeko segnò il gol del pareggio, Giroud quello della vittoria, reti che pesano guardando la classifica di adesso.I 12 gol stagionali – considerati i mesi in cui è stato fuori per infortunio – rappresentano un bottino positivo e nessuno dubita dell’importanza che l’ex Lille ha in questo Napoli. Così come allo stesso tempo non si possono discutere i numeri e quelli parlano chiaro.un gol inutile per il risultato, contro la Fiorentina. In questa particolare statistica nessuno ha fatto peggio di lui tra gli attaccanti delle grandi squadre., ad esempio, si è dimostrato grande con le grandi:, quasi la metà dei 15 gol totali in campionato.che di reti ne ha segnate solo otto,E a proposito di lotta scudetto, anchecome quello all’andata contro la Juventus del momentaneo vantaggio e quello già citato nell’1-1 al “Maradona” tra i neroazzurri e i partenopei. In questo senso, hanno sicuramente percentuali più basse i due attaccanti che si stanno giocando il titolo di capocannoniere. Entrambi sono fermi a 4 gol contro le “grandi”, in cui spicca però la doppietta die le reti diOsimhen è arrivato due anni fa per più di 70 milioni di euro (con le varie contropartite incluse), e fin qui la sua avventura con il Napoli è stata condizionata da tanti infortuni e qualche comportamento non particolarmente apprezzato dalla società. Impossibile però non notare la centralità che ha raggiunto, soprattutto da quando è arrivato Spalletti. A dicembre,. Si è parlato nell’ultimo periodo dell’interessamento da parte di club inglesi per il nigeriano, con offerte che girano sulle tre cifre. In effetti, considerato quanto Aurelio De Laurentis ha pagato per farlo arrivare a Napolidifficile immaginare che possa mettersi al tavolo per offerte inferiori. Ma un centravanti – se pur ancora giovane e con tanto potenziale da esprimere – che segna solo a squadre di metà e bassa classifica, vale davvero le cifre di cui si parla?