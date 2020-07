Victor Osimhen al Napoli è un affare da considerarsi concluso. Tutto fatto, tutto definito tra le parti in causa, con l'ufficialità attesa nei prossimi giorni, addirittura nelle prossime ore basandosi sull'ottimismo a piene mani profuso dai componenti del suo entourage e dalle informazioni in arrivo anche dalla Francia. De Laurentiis pagherà 60 milioni di euro per assicurarsi l'attaccante nigeriano, più bonus che possono far lievitare a circa 80 milioni l'importo dell'intero esborso. Su queste cifre non arrivano per ora conferme da Napoli, mentre per il giocatore è previsto un ingaggio fino a giugno 2025 da circa 4 milioni all'anno.



INIZIA IL COUNTDOWN - Un investimento decisamente importante per colui che sarà il sostituto del partente Milik e che potrebbe essere accompagnato in questa sua nuova avventura dal difensore brasiliano Gabriel Magalhaes, di cui Napoli e Lille discutono ormai da diverse settimane e che potrebbe andare a rimpiazzare Koulibaly. "Il countdown è iniziato, l'ufficialità per il passaggio di Osimhen al Napoli è in arrivo", ha dichiarato a calcionapoli24.it l'agente Osita Okolo.