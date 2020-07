Martedì 28 luglio è il giorno di Victor Osimhen al Napoli. L'attaccante nigeriano (classe 1998 ex Charleroi e Wolfsburg) arriva a titolo definitivo dai francesi del Lille per 50 milioni di euro più bonus ed è pronto a firmare un contratto per le prossime cinque stagioni da 4,5 milioni di euro netti all'anno fino a giugno 2025 con il club del presidente De Laurentiis.



Intanto il Lille è pronto a rimpiazzare Osimhen, arrivato la scorsa estate per sostituire il portoghese Rafael Leao ceduto al Milan, con il canadese Jonathan David (classe 2000), in arrivo dal club belga del Gent.