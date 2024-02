Osimhen al PSG: ecco quanto può guadagnare il Napoli

Victor Osimhen e il Napoli si preparano per dirsi addio al termine della stagione. Il centravanti nigeriano è stato fondamentale nella riconquista dello scudetto lo scorso anno 33 anni dopo l'ultima volta, diventando il capocannoniere del campionato. Oggi però la sua avventura in azzurro si avvia verso la fine: il calciatore, tra le righe, ha fatto capire che la prossima stagione non sarà ai piedi del Vesuvio e poi De Laurentiis è stato molto diretto dicendo che indosserà la maglia del PSG, del Real Madrid o di qualche club di Premier League.



PSG E INCASSO - E in questi giorni in pole ci è finito proprio il PSG. I francesi presto diranno addio a Mbappè, diretto al Real Madrid. E potrebbero sostituirlo con Osimhen, appunto. Grande cassa per De Laurentiis, che non farà sconti a nessuno. Vuole monetizzare, come è giusto che sia, andandosi a privare del suo numero 9. Della situazione ne parla oggi il Corriere dello Sport, mettendo in primo piano la trattativa con il PSG e indicando quanto andrà ad incassare il Napoli: è una cifra già stabilita (con la clausola), quella di 130 milioni di euro. Spiccioli in più, spiccioli in meno. Davanti ci sono ancora cinque mesi, poi sarà il tempo del mercato e dell'ennesima plusvalenza importante del patron De Laurentiis.