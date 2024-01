Osimhen alla Juventus? Per l'ex è possibile

Alessandro Matri, ex calciatore della Juve e attuale opinionista per Dazn, ha parlato del futuro di Victor Osimhen. Ecco le sue parole: "Osimhen alle top in Europa? Non escludo che Osimhen vada alla Juventus. Se Vlahovic fa la stagione da 20 gol puoi rivenderlo a 70 milioni di euro, poi c'è Soulé da poter mettere sul mercato. Non sarebbe una spesa insostenibile: la Juventus ci ha già abituati a movimenti simili, come accadde con Higuain. Tra l'altro quest'anno non ha speso, se va in Champions League ha un jolly da spendere secondo me. Vendendo i pezzi migliori e mettendoli insieme può arrivare a quella cifra. Osimhen non ce lo vedrei all'estero".