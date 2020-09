E' da Napoli, può fare il centravanti, si ambienterà presto al calcio italiano? Tante le domande e i dubbi su Victor Osimhen, talento nigeriano ex Lille, acquisto più costoso nella storia del Napoli e ancora “oggetto misterioso” in Italia. Una risposta arriva dai bookmaker: Osimhen è sicuramente un bomber, in grado di inserirsi nei quartieri alti della classifica cannonieri di A. Gli analisti lo mettono al sesto posto nell’elenco dei candidati al titolo di re dei bomber 2020-21. Il suo trionfo vale 12 volte la scommessa. Osimhen batte tutta la concorrenza interna: Insigne e Mertens sono molto più in basso, a quota 36, Lozano vale addirittura 56 volte la posta. Favoritissimo, proprio come lo scorso anno, Cristiano Ronaldo, a 3,00. Lo tallona Lukaku, a 4,50, mentre il bis di Immobile si gioca a 7,50. Ibrahimovic (10) e Zapata (11) vengono subito prima di Osimhen. MF/Agipro