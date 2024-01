Osimhen: 'Col Napoli ho fatto la storia, ma vincere con la Nigeria sarebbe più importante'

Direttamente dal ritiro della Nazionale della Nigeria, Victor Osimhen, attaccante del Napoli, si è così espresso all’AFP. Queste le sue parole: “Ho fatto la storia con il Napoli, ma non importa quello che faccio, non importa quanti gol ho segnato, ho molta strada da fare nella mia carriera, ma probabilmente se riuscirò a vincere la Coppa d’Africa, allora avrò fatto tutto quello che dovevo fare. Non vedo l’ora di vincere qualcosa con la Nigeria. Ho puntato in alto per tutta la vita, mentre crescevo, e questa pressione viene naturalmente. Sono il tipo di persona che non si piega sotto pressione. Man mano che arriva la pressione, so di dover dare il massimo e fare il meglio possibile per me stesso. Finora tutto bene, ho fatto bene per il mio club e per il mio Paese, che ritengo essere la cosa più importante".



“Vincere il Pallone d’Oro africano è solo il sogno di ogni giovane giocatore africano. Averlo vinto per me dimostra quanto valgano il lavoro, il sudore, le lacrime e il sacrificio che ci ho messo. Per me è stato davvero un sogno divenuto realtà. Penso di dover molto del mio successo a Nwankwo Kanu e Jay-Jay Okocha, sono stati una sorta di ispirazione per me mentre crescevo. Essere accostato a loro, non che io sia migliore di loro in termini calcistici, ma in termini di risultati, penso sia grandioso per me”.



“Essere qui è un sogno che diventa realtà. Non voglio mettere me stesso al centro della Nazionale, ma ovviamente lo dicono in molti. Abbiamo le capacità per disputare un’ottima Coppa d’Africa. La prima partita è stata deludente, ma d’ora in poi dobbiamo fare le cose per bene”.