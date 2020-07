Il Napoli cade a Parma, ma si consola con Victor Osimhen. Come si legge sul Corriere dello Sport è quasi fatta: la cautela è un dovere istituzionale nel caos del mercato, però Cristiano Giuntoli, a bordo campo, ha appena finito di chiacchierare con Willian D’Avilla, il manager del nigeriano, per fissare un appuntamento (lunedì?) che può diventare quello decisivo: l’offerta da 4 milioni di euro è quella che ha impresso la svolta e ora non resta a De Laurentiis che sedersi intorno a un tavolo con Lopez, il presidente del Lille, e rendere esecutivo un affare che sembra non abbia altri ostacoli.