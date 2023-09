Al Napoli scoppia un nuovo caso Osimhen. Roberto Calenda, agente dell'attaccante nigeriano, ha pubblicato un messaggio sui propri social network: "Quanto accaduto oggi sul profilo ufficiale del Napoli sulla piattaforma TikTok non è accettabile. Un filmato che deride Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato. Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento che il ragazzo sta subendo nell’ultimo periodo tra processi mediatici e fake news. Ci riserviamo la valutazione di intraprendere azioni legali ed ogni iniziativa utile a tutelare Victor Osimhen".



IL VIDEO - Nelle immagini incriminate su delle foto di Osimhen sono apparse queste scritte in inglese: "I'm not a boy and I'm no a girl, I'm a coconut (Non sono un ragazzo e non sono una ragazza, sono una noce di cocco)". Un autogol incommentabile da parte del Napoli.