. Al secondo posto il romanista Mancini e il neo milanista Giroud. La nostra classifica si è basata sulle amichevoli delle squadre di Serie A ed ha assegnato questo punteggio:3 punti per ogni gol segnato contro un'avversaria dei primi 5 campionati d'Europa (Serie A, Bundesliga, Premier League, Ligue1 e Liga).2 punti per ogni gol segnato contro un'avversaria della massima serie delle altre nazioni e contro un'avversaria della seconda serie di Inghilterra, Spagna, Francia, Germania e Italia.1 punto per ogni gol segnato contro un'avversaria della seconda serie delle altre nazioni, contro un'avversaria della terza serie di Inghilterra, Spagna, Francia, Germania e Italia e contro la seconda squadra dello stesso club.8 punti: Osimhen (Napoli); Dzeko (Roma/Inter)7 punti: Giroud (Milan); Mancini (Roma)6 punti: Satriano (Inter); Shomurodov (Genoa/Roma) e Borja Mayoral (Roma)5 punti: Muriel (Atalanta); Brozovic (Inter); Machach (Napoli)4 punti: Ilicic (Atalanta); Bianchi (Genoa); Pinamonti e Sensi (Inter); Zaniolo e Carles Perez (Roma); Obi (Salernitana); Djuricic e Boga(Sassuolo) 3 punti: Joao Pedro e Marin (Cagliari); Buksa (Genoa); Calhanoglu (Inter); Dybala, Bernardeschi e Morata (Juventus); Akpa Akpro(Lazio); L.Insigne (Napoli); Murillo (Sampdoria); Traore (Sassuolo); Forestieri e Samir (Udinese)2 punti: Piccoli, Kovalenko, Scalvini, Pasalic, Gosens e Toloi (Atalanta); De Silvestri, Dominguez, Vignato e Santander (Bologna); Dalbert ePavoletti (Cagliari); D’Ambrosio, Mulattieri, Darmian, Dimarco, Barella e Vecino (Inter); Kulusevski e Ranocchia (Juventus); Luis Alberto, Muriqi e Immobile (Lazio); Kerkez e Leao (Milan); Politano ed Elmas (Napoli); Kumbulla, Lo. Pellegrini e Mkhitaryan (Roma); Schiavone e Kristoffersson (Salernitana); Quagliarella (Sampdoria); Haraslin, Raspadori e Manzari (Sassuolo); Pjaca (Torino); Cristo e Pussetto (Udinese); Aramu, Forte e Di Mariano (Udinese); Heymans (Venezia).1 punto: Colley (Atalanta); Raimondo (Bologna); Bianco e Ceter (Cagliari); Belardinelli, Mancuso e Mraz (Empoli); Vlahovic, Milenkovic, Saponara e Bonaventura (Fiorentina); Destro e Agudelo (Genoa); Gagliardini e Nunziatini (Inter); McKennie, De Winter e Soulé (Juventus); Milinkovic e Radu (Lazio); Bennacer, Castillejo, Brahim Diaz, Krunic, Hernandez e Tomori (Milan); Ounas e Zedadka (Napoli); Coulibaly (Salernitana); Okaka e Makengo (Udinese); Lazovic e Cancellieri (Verona)