Più di due mesi fa in casa Napoli scoppiava il caso Tik Tok che veda coinvolto in prima persona Victor Osimhen. Al centravanti nigeriano non è andato giù un video ironico che è stato fatto dal club nei suoi confronti dopo un errore dal dischetto contro il Bologna. Ieri sera Osimhen è stato premiato a Marrakech ricevendo il Pallone d'Oro africano e ha preso parola ritornando proprio su quest'episodio:



"Devo correggere una notizia. Non sono stato trattato male dal Napoli o da De Laurentiis. Questo è stato, mi dispiace usare la parola, uno 'stupido errore' da parte di un individuo che ha pensato di poter usare una cosa del genere per scherzare in un mostro momento cruciale. Io non sono stato felice di quel gesto ma certamente De Laurentiis, suo figlio Edoardo e molti della società sono stati con me appoggiandomi. Mi hanno spiegato la situazione e quella persona che l'ha fatto è stata molto gentile con me. E quella per me era la cosa più importante. Ho parlato con la persona responsabile che mi ha dimostrato che era veramente dispiaciuta. Abbiamo risolto tutto, quindi sono felice con loro. Ora guardo al futuro per lasciarmi tutto alle spalle. Questa storia è il passato".