Osimhen fa tripletta col Galatasaray e accende il mercato: Juventus, ManUtd e non solo, dove può andare

Getty Images

Con unin più, è tutto facile. Nell’anticipo della 28ª giornata del campionato turco l’attaccante nigeriano ha spazzato via l’Antalyaspor con una tripletta trascinando il Galatasaray alla 23ª vittoria in campionato: 4-0 finale, in gol anche l’ex milanista Morata su rigore (secondo centro col Gala). La squadra di Okan Buruk è prima a +10 sul Fenerbahçe di Mourinho che però ha due partite in meno.. Segno che sta ancora bene, vuole essere decisivo ad alti livelli e la sua esperienza in Turchia potrebbe essere solo un passaggio prima di tornare in uno dei cinque campionati principali in Europa (Francia, Germania, Inghilterra, Italia e Spagna).

- L’estate scorsa il Gala ha approfittato delle difficoltà del Napoli nel trovargli una sistemazione e così ha chiuso per il suo arrivo in prestito secco, contribuendo anche a parte dell’ingaggio da 11/12 milioni di euro. Osimhen quindi. Tante voci di mercato intorno al giocatore: in Inghilterra raccontano che il Manchester United sta pensando di presentare al Napoli un’offerta da 40 milioni più Hojlund; in Italia si è parlato della Juventus ma Giuntoli - che aveva portato Osimhen a Napoli - deve prima capire come gestire le situazioni di Kolo Muani e Vlahovic.

- Il giocatore al momento non ha priorità verso un campionato o l’altro,. O quasi. Se la volontà di Osimhen dovesse rimanere questa è difficile pensare a un suo ritorno in Italia con una richiesta d’ingaggio del genere, ma a quelle cifre si rischia di fare fatica a trovare una soluzione anche in Premier League., lì ci sarebbero club pronti a garantirgli le cifre dell’ingaggio che vuole e già l’estate scorsa c’erano stati dei contatti con alcune società.