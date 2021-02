Nella giornata di ieri sono emerse le dichiarazioni di Andrew Osimhen, fratello di Victor Osimhen, accusando i compagni di squadra dell’attaccante del Napoli di non giocare per lui e non metterlo nelle condizioni di fare gol. Arriva la risposta da parte dello stesso Victor Osimhen che ha scritto così in una Instagram Story del suo profilo ufficiale:



“Vorrei sia chiaro che chiedere un parere calcistico ad un mio parente non è lo stesso di chiederlo a me direttamente. Amo Napoli, il club, la società, il mio allenatore e la mia squadra. Amo soprattutto i miei compagni di squadra e spero di continuare a crescere e migliorare per aiutarli sempre più. Questa è la mia opinione ufficiale e vi chiedo di rispettarla. Nessuno è il mio portavoce”.