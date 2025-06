Osimhen ha l'accordo sui termini personali con l'Al-Hilal: distanza minima tra gli arabi e il Napoli

che comincerà a guidare in panchina al Mondiale per Club in partenza tra pochi giorni: dopo un ultimo tentativo del Galatasaray, adesso secondo quel che riporta Sky il centravanti nigeriano. Adesso non rimane che attendere l'accordo con il Napoli, club proprietario del cartellino dell'ex Lille.Osimhen, nel 2024/25 in prestito al Galatasaray, ha unavalida per i club esteri, quindi sia per i turchi di Istanbul, sia per i mediorientali.mentre De Laurentiis per il momento rimane fermo sulla volontà di incassare l'intero valore della clausola in un'unica soluzione. La trattativa va avanti, ma la distanza è davvero esigua.

Osimhen ha segnatotra campionato, coppa nazionale ed Europa League: numeri che certificano un livello ancora top nonostante il livello del campionato sia sceso passando dalla Serie A, vinta col Napoli nel 2022/23, alla Super Lig. Nel frattempo, l'Al-Hilal sta puntando anche Theo Hernandez del Milan