Tutto risalente al 2020, quando Okolo faceva parte dell'entourage del centravanti nigeriano e non gli sarebbero state riconosciute le commissioni da parte del calciatore nel corso del trasferimento al Napoli, come ha più volte detto lo stesso cognato. Osita Okolo ha raccontato addirittura che la sua vita oggi sarebbe in pericolo. Ecco quanto dichiarato ai microfoni di TeleA:Ma la domanda è: cos'è che ha fatto per finirci? Come ricorderete, ai tempi del trasferimento dal Lille al Napoli lavoravo con Victor e il suo agente e dovevo ricevere una commissione per quel trasferimento. Metà della commissione mi fu pagata dall'agente, l'altra metà chiesi a Victor di conservarmela. Tempo dopo Victor mi comunicò che non avremmo più lavorato insieme. Gli dissi 'Ok, tranquillo. Puoi però restituirmi i miei soldi?". Lui mi disse che non lo avrebbe fatto. Ciò che mia moglie (la sorella di Osimhen, ndr) ha fatto è stato semplicemente chiedergli, anche sui social media: 'Puoi, per favore, dare a mio marito i suoi soldi?'. Nel mio Paese chi ha così tanti soldi ha abbastanza influenza da fare tutto.Mi chiedo: se ha fatto questo a sua sorella, figuriamoci cosa potrebbe fare a me.Nessuno può negarlo, mi assumo la responsabilità di ciò che dico.E tutto questo perché lei ha scelto di stare dalla mia parte. Solo perché lei gli ha detto che deve darmi i miei soldi. Ti dirò di più: se in questo momento fossi in giro per strada, fuori da casa mia, potrei non tornare più. Potrei non esserci più".