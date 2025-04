Osimhen, il Galatasaray non molla: "Vogliamo tenerlo". La posizione del Napoli e l'interesse della Juventus

, vice-presidente del, parla del, attaccante nigerianoal club turco: "- riporta Sportmediaset -.". Le parole del dirigente del Galatasaray arrivano come commento e replica a quelle pronunciate da: "Ci sono sempre voci su di me, ma io vivo il momento. Adesso mi sto godendo tutto questo. I tifosi mi hanno sostenuto in modo incredibile. Non solo me, ma anche i miei compagni e la mia famiglia. Verrà presa la decisione migliore per tutti. Ma il Galatasaray resterà per sempre nel mio cuore".

, perché a due anni dal termine del contratto che lega l'attaccante classe 1998 al Napoli è difficile pensare a un nuovo prestito. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, De Laurentiis non intende fare sconti: il nigeriano non partirà a prezzo di saldo. E soprattutto - secondo quanto riporta Radio Kiss Kiss - il presidente del Napoli non è disposto a trattare la sua cessione alla Juventus.. Un "no" che non sarebbe valido se un club riuscisse a pagare la clausola.

. Oltre al costo del cartellino c'è da considerare l'ingaggio, fuori portata per molti club. Osimhen, che al Galatasaray guadagna 6 milioni di euro netti fino a giugno, è legato al Napoli da un contratto di ancora due anni, da 10 milioni di euro netti a stagione più bonus.ig (Vlahovic e Douglas Luiz sono i maggiori indiziati) e di qualificazione alla prossima Champions League.