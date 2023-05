Mancavano venti minuti alla fine, quando il centravanti nigeriano è sbottato, se l’è presa - platealmente - con Spalletti.Il Napoli aveva appena segnato, due minuti prima con Anguissa.E’ sempre spiacevole vedere un calciatore sostituito che prende il cambio come un’offesa personale, dimenticando che - per rispetto al compagno pronto ad entrare e per rispetto del suo allenatore che fa le scelte - dovrebbe invece manifestare un atteggiamento completamente diverso. E’ difficile anche individuare qualche giustificazione.Dice: Osimhen era frustrato perché non era riuscito a segnare. Embè, e allora? E’ forse una giustificazione questa? Dice: Osimhen, che ha già segnato 23 gol e che è in testa alla classifica dei marcatori del campionato, vuole incrementare il suo bottino e tenere lontano Lautaro Martinez, fermo a quota venti, distante tre gol. Embè? E’ forse una giustificazione questa? Non scherziamoQuest’anno è stato sostituito 15 volte, ha giocato per intero 13 partite, è entrato 2 volte dalla panchina, ne ha saltate 6 per infortunio. Crediamo invece che dietro la spropositata reazione di Osimhen ci sia un’altra piccola verità. I calciatori annusano l’aria, capiscono sempre fin dove possono spingersi. Lo avvertono con l’istinto, prima ancora che con il ragionamento. E Osimhen ha colto l’aria che tira intorno al Napoli da qualche giorno, da quando cioè lo scudetto è stato vintoI calciatori - queste cose - le annusano. E allora si permettono cose che altrimenti gestirebbero in maniera diversa.Per esempio sfogarsi per una sostituzione a venti minuti dalla fine durante una partita che non conta nulla, spingere via per due volte un assistente dello staff tecnico, urlare a favore di telecamera un paio di insulti, maledicendo il mondo e chi in quel momento - ah, lesa maestà - lo sta sostituendo.Fantozzi diceva: e rutto libero. Noi proviamo ad essere più eleganti. Tana liberi tutti, si dice così, no?