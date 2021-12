Oma Akatugba, giornalista nigeriano amico di Osimhen, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Ecco quanto detto da lui:



OSIMHEN ORA - "Osimhen è in Nigeria insieme alla sua famiglia, ma non l’ho incontrato perché io sono in Germania. Comunque Victor tornerà a Napoli per fare l’ultimo controllo previsto già da tempo".



JUVE-NAPOLI - "Al di là di Victor e del Napoli, i club a livello europeo stanno chiedendo al CAF di ritardare l’arrivo dei giocatori in Africa dopo i primi di gennaio. Per quanto riguarda Osimhen, Victor sarebbe molto contento di giocare e vincere a Torino per poi partire per rappresentare la Nigeria in Coppa d’Africa. Non avrebbe alcun problema se la società glielo chiedesse, ma non gli piacerebbe se il Napoli gli dicesse di non andare in Coppa d’Africa".



LA PAURA - "Paura di tornare in campo? È chiaro che in questa prima fase dovrà stare molto attento, lui è un calciatore che dà tutto se stesso quando gioca e anche per questo motivo a volte si fa male in questo in modo. Sicuramente ci vorrà del tempo per trovare la migliore forma fisica, ma soprattutto psicologica, però può iniziare a giocare naturalmente stando molto attento”.