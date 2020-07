Victor Osimhen è sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli. Il giocatore si trasferirà in azzurro per una cifra vicina ai 60 milioni di euro con un ingaggio da 4 milioni più bonus. Riguardo la trattativa ha parlato Andrea D'Amico, intermediario italiano per concretizzare il passaggio in azzurro. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:



"Per ora c'è il giusto silenzio sulla trattativa fino alla fumata bianca. Oggi pomeriggio? È una cosa in definizione, ma non posso aggiungere altro. A Gattuso piacciono tutti giocatori forti, sono riusciti a fare un asse importante lui e Giuntoli, in modo tale da poter fare questo Napoli sempre più forte. Napoli è la piazza giusta per Victor, non come a Liverpool".



Infine una battuta indicativa dello stesso D'Amico: ​"Se arriva merito un caffè? Allora per me schiumato!".