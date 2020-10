Victor Osimhen, attaccante del Napoli, parla a TLN, televisione canadese, di questa sua nuova esperienza in Italia: “E’ fantastica la mia nuova vita a Napoli. C’è tanto amore, sono contento di essere qui, in un grande club. Cosa hanno fatto i tifosi per convincermi? Ero scettico nel venire in Italia, non a Napoli, ma ho deciso quando ho visto l’interesse che avevano per me il presidente, l’allenatore e i tifosi già prima di arrivare. Quello che ho visto dopo della città è fantastico, così è stato più facile scegliere. Se Mertens e Tommaso Starace mi hanno insegnato l’italiano? Non ho ancora imparato molto, ma quando quando Tommaso mi dice: vuoi questo meraviglioso caffè? E’ un gruppo eccezionale…”.



SU GATTUSO - “L’ho visto giocare, è un’ispirazione, con lui crescerò sia come uomo che come giocatore. Juve-Napoli? Per il Covid non siamo riusciti a viaggiare, eravamo carichi, non poter giocare non è stato bello ma guardiamo avanti. La T-shirt che ho mostrato dopo il mio primo gol: in Nigeria non si sta vivendo un buon momento, penso sia giusto che se ne parli. Giocare in Serie A è una grande soddisfazione, Napoli è il livello più alto per me e voglio conquistare tutto”.