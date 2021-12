Victor Osimhen sta festeggiando oggi in Nigeria il suo compleanno, ma già nella giornata di venerdì tornerà in Italia per sottoporsi alle visite di controllo e confermare, o meno, la guarigione dall'infortunio allo zigomo rimediato contro l'Inter e che lo ha costretto ad intervento chirurgico.



La nazionale Nigeriana lo ha convocato per la Coppa d'Africa, il centravanti ha già fatto sapere che vuole andare, ma il Napoli sta prendendo tempo cercando di evitare il viaggio in Camerun.



Intervistato da BBC Nigeria un portavoce della Nigeria ha però ribadito che ​il raduno dei convocati per la Coppa d'Africa inizia oggi e che: "​Ci aspettiamo che Victor Osimhen si unisca al resto della squadra non oltre il 3 gennaio".