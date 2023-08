Nuove sirene arabe per Victor Osimhen. L'Al-Hilal non si arrende, anzi rilancia offrendo un contratto da 200 milioni di euro (da stabilire se un quadriennale da 50 milioni o un quinquennale da 40 milioni a stagione) all'attaccante nigeriano, 25 anni il prossimo 29 dicembre. 200 milioni è anche la cifra che chiede il Napoli per cederlo. In tal caso i campioni d'Italia cercherebbero di portare in Serie A il nazionale canedese del Lille, Jonathan David (classe 2000).



Proprio dal club francese era arrivato tre anni fa Osimhen, sotto contratto fino a giugno 2025 con un ingaggio da 4,5 milioni di euro netti all'anno. Per non perderlo subito, De Laurentiis gli propone un rinnovo con aumento di stipendio fino a 7 milioni a stagione più bonus. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il presidente lascerebbe al calciatore la cifra che dovrà rinegoziare a fine anno con lo sponsor tecnico, oltre alla promessa di farlo partire la prossima estate 2024.