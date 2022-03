In Inghilterra raccontano di una lista-mercato del Manchester United in caso di addio di Ronaldo, all'interno della quale ci sarebbe anche il nome di Victor Osimhen. L'elenco di obiettivi per l'estate è stato fatto da Ralf Rangnick, al quale l'attaccante nigeriano piace molto ma il Napoli chiude la porta. O quasi. Gli azzurri infatti valutano l'ex Lille 100 milioni di euro, e non prenderanno neanche in considerazioni proposte inferiori.