La doppietta contro la Juventus ha permesso a Victor Osimhen di segnare le prime reti in carriera contro i bianconeri e soprattutto di allungare in classifica cannonieri raggiungendo le 12 reti in campionato. Un vantaggio di più tre sugli inseguitori che, secondo gli esperti di Stanleybet.it, rende sempre più possibile il primo titolo personale per il nigeriano, in quota a 1,65. A segno nel weekend, con il gol vittoria contro il Verona, anche Lautaro Martinez giunto a quota 9 e offerto a 4,50. Più difficile invece la rimonta di Ciro Immobile, ancora una volta out per problemi fisici, il cui bis si gioca a 6,50. La doppietta di Paulo Dybala contro la Fiorentina vede scendere a 15 la prima volta della “Joya”, stessa quota di M’bala Nzola e Rafael Leao, anche loro a segno nell’ultimo turno di Serie A.