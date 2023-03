Dopo un paio di partite a digiuno, Victor Osimhen ha trovato contro il Torino la doppietta che lo porta a raggiungere quota 21 gol in Serie A allungando, per il titolo di capocannoniere, su Lautaro Martinez, fermo a quota 14. Un divario che secondo i betting analyst rende senza storia la lotta per il re dei bomber, con il nigeriano nettamente avanti, a 1,05, stessa quota proposta dagli esperti, contro il 15 del centravanti argentino in forza all’Inter. Con il titolo di capocannoniere ormai in cassaforte, l’obiettivo di Osimhen è quello di diventare il miglior marcatore in un singolo campionato. Impresa difficile però per il bomber di Spalletti, offerta a quota 50, distante attualmente 15 reti - a 11 giornate dalla fine - dai detentori del record Gonzalo Higuain e Ciro Immobile, arrivati a 36 gol in una stagione