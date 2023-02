E' bella, per certi versi pure invidiabile, la vita del. Soldi, fama, la possibilità di un riscatto sociale, di una seconda opportunità soprattutto per chi arriva dal nulla o quasi. Ma anche, il capocannoniere mascherato della Serie A e trascinatore della magnifica squadra di Spalletti anche nelle notti europee. Poi però esiste anche il rovescio della medaglia, il "lato oscuro della forza", la zona d'ombra: diventare un personaggio popolare e di culto finisce per portarti alla ribalta anche quando proprio ne faresti a meno., un personaggio da imitare e quindi del quale prendere le sembianze.E poi foto e video a raffica, che presto hanno fatto il giro del web e dei social, probabilmente senza immaginare quello che avrebbero scatenato.- anche se evidentemente non cercato, non intenzionale - e chi ha difeso lo spirito della trovata o, per meglio dire, della goliardata. Tra le voci più critiche si è levata quella della giovane scrittrice, nata e cresciuta nel nostro Paese ma di origini nigeriane esattamente come l'asso del Napoli. ". La questione è legata alla blackface , la maschera utilizzata a teatro come sfottò nei riguardi degli africani, per enfatizzare aspetti somatici a mo’ di macchietta. Sono tutti stereotipi che si fa ancora fatica a combattere", ha dichiarato Efionay.Opionione forte e che merita rispetto, soprattutto se espressa da chi - per quello che è stato il suo vissuto - si sente molto toccata dall'argomento. Questo non significa che debba essere condivisa per forza e nella sua totalità.e di sana passione per un la propria squadra del cuore e del proprio beniamino -, peraltro sulla pelle di un minore.Meglio pensare che si tratti di un eccesso in più in una città e in una piazza come Napoli, dove si tende ad amplificare tutto bel bene o nel male. Una Napoli tornata a sognare in grande come non accadeva da molto tempo e innamorata follemente di uno dei suoi idoli, costretto suo malgrado a toccare con mano tutti gli effetti di una inaspettata celebrità.