Altro che infortunio: Victor Osimhen c'è e si vede. Il nigeriano, che in settimana aveva preso una botta in allenamento, è stato tra i mattatori della sfida amichevole vinta dal Napoli a Castel di Sangro. 2-0 all'Apollon Limassol nel segno dell'ex Lille (a segno dopo l'ora di gioco) e di Simeone al minuto 72. Rudi Garcia archivia così il ritiro abruzzese con un successo in vista dell'esordio in campionato col Frosinone del prossimo 19 agosto.