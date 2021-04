Victorche in campo non riesce a star mai fermo, attaccando la profondità, battagliando coi difensori, andando a prendere palloni che volano nei cieli della Serie A, vedendo l'immagine. Ha rivisto nella faccia stanca e provata di, con una bacinella sulla testa piena di bottigliette e una maglia con scritto, nessun dolore nessun guadagno, la sua, quella di un ragazzino che 10 anni fa faceva lo stesso, muovendosi tra i semafori della città più grande dellaVista l'immagine, il centravanti delha lanciato un appello sui social: "Aiutatemi a rintracciare questa donna". E, veloci e immediati come solo i social sanno essere,: "Ciao, sono felice di averti trovata. Come stai? So che non è facile. Sono stato anche io per strada, mi fa troppo male vedere te. Mi sono spaccato la schiena, oggi mi va meglio e sono qui per aiutarti". Osimhen parla, Mary Daniel sorride e lo ringrazia. Un sorriso che sembrava non potesse esserci su quel volto così affaticato e serio sotto il sole di Lagos con una bacinella in testa. E invece c'è, eccolo.E la saluta con una promessa: sarà al suo fianco. Dandogli appuntamento a Lagos, quando tornerà per le vacanze.