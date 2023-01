La rete che ha aperto le marcature in Sampdoria-Napoli ha permesso a Victor Osimhen di centrare il decimo centro in campionato, primo calciatore a raggiungere la doppia cifra, allungando così in classifica cannonieri. Un gol che fa scendere a 2,25, per i betting analyst, le possibilità del nigeriano di salire per la prima volta in carriera sul trono dei bomber italiano, seguito da Ciro Immobile, capace di vincere già quattro volte il titolo ma a secco in casa contro l’Empoli, offerto ora a 4,50 volte la posta. Si gioca invece a 5,50 la vittoria di Lautaro Martinez, capace di segnare a Monza il primo gol da campione del mondo, mentre sale a 10 la coppia formata da M’Bala Nzola e Dusan Vlahovic, con lo juventino ancora out per la pubalgia. Più lontani, in quota a 15, Marko Arnautovic, anche lui ai box per infortunio, e Rafael Leao, a digiuno contro la Roma dopo la rete nella prima del 2023 a Salerno.