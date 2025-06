AFP via Getty Images

Protagonista di una grande stagione con ile del mercato dele di tante altre squadre che lo vorrebbero acquistare, Victorsta vivendo un’estate d’attesa. Cambierà ancora maglia ma aspetta l’offerta giusta, con alla finestra anche la. L’attaccante intanto è stato intervistato dasul suo canale YouTube, occasione per tornare a parlare del passato, della difficile adolescenza trascorsa nello slum di, sua città natale e una delle più povere al mondo."Sono cresciuto vicino a. Io e i miei amici prendevamo lì i. Perfino ilscaduto come il latte, ma non ne sapevamo nulla. Condividevo la camera da letto con i miei fratelli, eravamo in sette eLavoravamo in strada, ioe uno dei miei fratelli i giornali. Avevamo bisogno di soldi”.

“Mio padre mi ha visto giocare per la prima volta in tv aiMia sorella lo portò a casa dei vicini, loro avevano sia la tv che l'elettricità.Ciò che conta, per me, è svegliarmi la mattina sapendo che la mia famiglia ha unsopra la testa".