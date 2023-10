Victor Osimhen è andato in Germania, ma non a Berlino per seguire la squadra nella trasferta vinta contro l'Union in Champions League. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'attaccante nigeriano (fermo per infortunio) è volato a Francoforte, dove ha passato la giornata di ieri perché lì ha amici e attività personali. Il club azzurro gli ha concesso una giornata di permesso.



Osimhen oggi riprenderà il lavoro di riabilitazione dopo la lesione al bicipite femorale della coscia destra rimediato con la Nigeria nell'amichevole con l'Arabia Saudita di Roberto Mancini. Dovrebbe restare fuori un mese e rientrare dopo la prossima pausa delle nazionali.