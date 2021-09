Sarà una corsa contro il tempo quella che dovrà fare David Ospina per Napoli-Juve, big match della terza giornata di campionato.: il portiere classe '97 ha riportato la frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della terza e quarta vertebra lombare nella gara col Genoa, e salterà sicuramente la sfida di sabato 11 settembre. Il sostituto naturale sarebbeper rientrare a Napoli venerdì e provare a essere in campo sabato alle 18 contro la Juve.- Se non farà in tempo,. Tifosissimo azzurro e cresciuto con il mito di Buffon, nel 2018 Ancelotti lo portò in ritiro a Dimaro con la prima squadra per allenarsi insieme a Meret e Ospina. E ora, tre anni dopo, potrebbe superarli tutti e due in un colpo solo.- L'avvio di stagione del Napoli è stato sì positivo dal punto di vista dei risultati con due vittorie nelle prime due giornate, ma non è iniziato benissimo per quanto riguarda gli infortuni: già ko Ghoulam e Mertens, nel precampionato si è fatto male anche Demme e ora Meret, costretto a saltare la Juve.. Quella del portiere colombiano è la situazione che salta più all'occhio, perché per un incastro di impegni gestito non benissimo dalla Federazione, il Napoli rischia di dover giocare contro la Juve con il terzo portiere Marfella.