Continua a far discutere il caso di Gonzalo Higuain, partito due sere fa da Torino per l'Argentina, per andare dalla madre malata. L'attaccante argentino, dopo essere risultato negativo al test per il coronavirus, ha chiesto e ottenuto un permesso dalla Juve per partire, e come lui Pjanic e Khedira. Scelta diversa ha invece fatto il Napoli.



Secondo quanto riferito da Il Mattino, infatti, David Ospina, portiere azzurro, rilanciatosi con la cura Gattuso, ha chiesto al Napoli di poter tornare in Colombia, dove è nato e dove vive la sua famiglia. Autorizzazione che però gli è stata negata dal club partenopeo. Il Napoli lo ha invitato a restare nella sua nuova casa, in Italia. Come Ospina nessun altro giocatore del club di De Laurentiis potrà ottenere permessi speciali: il Napoli farà rispettare l'isolamento domiciliare imposto per l'emergenza coronavirus. Al momento Ospina è l'unico giocatore che ha chiesto di lasciare l'Italia.