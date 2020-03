David Ospina, portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ESPN sull'emergenza dovuta al coronavirus: “Tornare in Colombia con la famiglia? Ci abbiamo pensato, ma poi hanno cancellato tutti i voli e quindi restiamo chiusi in casa in attesa di novità. La situazione in Italia è complessa, ma stanno prendendo tutte le precauzioni necessarie per uscire da questa situazione. La salute viene prima di tutto e lo sport viene dopo. Dobbiamo pensare che questa situazione può essere superata il prima possibile e recentemente sembrano esserci meno situazioni mortali. In questo momento siamo tutti a casa, le scuole hanno chiuso da quasi 15 giorni e anche per questa situazione io e mia moglie siamo andati a fare la scorta di cibo. Qui in Italia siamo consapevoli del problema, dove si trovano Muriel, Zapata e Cuadrado la situazione è più grave. Dobbiamo seguire alla lettera quello che ci dicono e aspettare che tutto torni alla normalità".