Il ds della Sampdoria Carlo Osti è intervenuto a Sky Sport prima della sfida in casa dell'Atalanta: "Ci auguriamo di vivere una stagione più tranquilla. L'anno scorso siamo partiti molto male, quest'anno meglio anche se la sconfitta col Benevento è arrivata in modo in aspettato, ma è stata salutare. Ramirez? Ha un contratto in scadenza come altri, è il primo anno che la Samp ha vari giocatori in scadenza. Penso possa essere uno stimolo per loro per cercare una riconferma e per noi come società per capire se il futuro sarà ancora insieme. Club non più in vendita? Noi ci occupiamo di campo e dobbiamo pensare ai risultati sportivi. Per quanto riguarda la società, non mi risulta che il presidente Ferrero voglia vendere il club. Augello? Penso sia una bella favola del calcio italiano, è arrivato tardi alla Serie A, lo abbiamo preso dallo Spezia e seguito a lungo, pensavamo avesse le qualità per il salto. Ma penso che ci siano tanti giocatori come Augello nelle serie inferiori, ma siamo più attenti al calcio straniero che italiano. Damsgaard? Ha grandi qualità tecniche, deve ancora un po' formarsi dal punto di vista fisico, può giocare sia a sinistra che a destra ma si accentra molto bene. Ha ottime prospettive".