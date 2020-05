E' un Carlofiducioso sulla ripresa, seppur dubbioso su come sarà lo svolgimento del campionato in caso di ripartenza. Il direttore sportivo della, oltretutto in bilico tra un possibile rinnovo e un contratto in scadenza a giugno, ha parlato così della volontà dei suoi calciatori di tornare in campo: ". Con le dovute precauzioni la Samp è pronta a riaccendere i motori" ha detto a Tuttosport. "Il campionato sarà completamente diverso, le partite che decidono la stagione si giocheranno in un periodi inusuale, difficile dire cosa succederà".Osti però ha messo anche in guardia i tifosi su quello che sarà il prossimo mercato della Sampdoria, e che evidentemente non contemplerà grandi investimenti: ", si prenderanno decisioni in corsa che solitamente si prendono a gioco fermo. Una finestra di mercato lunga altererà poco le normali dinamiche di un club. Si dovranno fare i conti con perdite ingenti, ma al momento nessuna previsione.- conclude Osti -. Per noi sarà fondamentale la valorizzazione del settore giovanile".