E' abbastanza curioso il cambio di rotta operato dal presidente della Sampdoria Massimo Ferrero nei confronti del direttore sportivo Carlo Osti soltanto in pochi mesi. A giugno infatti il Viperetta ha fatto firmare al dirigente un prolungamento di contratto biennale, con un adeguamento di ruolo cucito ad hoc dopo l'inserimento nei quadri dirigenziali di Daniele Faggiano, mentre ora il presidente ha messo in ferie forzate l'ex ds, e sta cercando una soluzione per interrompere il rapporto tra la Samp e Osti.



Secondo Il Secolo XIX, le motivazioni alla base di tale repentino cambiamento sarebbero l'inserimento di nuove figure in società e a fianco di Ferrero, ma soprattutto il calciomercato, considerato deludente a livello di cessioni. Il fatto di non aver realizzato plusvalenze, in sostanza, sarebbe imputato a Osti. L'ingresso di Faggiano e il suggerimento dei suoi consiglieri di fiducia, insomma, avrebbe spinto il Viperetta a liberarsi di Osti. Tra le altre soluzioni, il numero uno della Samp starebbe pensando anche al licenziamento per giusta causa, e la giusta causa in questione sarebbe la sola cessione di Jankto al Getafe e la deludente campagna in uscita.