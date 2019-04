, il presidente dellache nella veste di presidente dell'(European Clubs Association) mostra una certa”. La mossa di indire per il 6 e 7 giugno aun'assemblea generale straordinaria della stessa ECA spiazza tutti. Persino i membri dell'organizzazione, che si vedono riconvocati per la seconda volta nel giro di tre mesi.e le fissa per l'autunno e poi per il periodo febbraio-marzo. Al centro del meeting sarà ancora una volta, da tracciare secondo coordinate maggiormente gradite ai club più ricchi del calcio continentale. Un progetto del quale però cominciano a circolare abbozzi contrastanti, segno di un'inaspettatastrategica.E a questo balbettio s'aggiungeistituzionale nei confronti dell'European Leagues (l'ex European Professional Football Leagues), fatta oggetto di un inammissibile gesto di scorrettezza. Da tale somma di elementi sorge un'indicazione:Eppure è passato soltanto un mese dall'ultimo meeting. Era il 25-26 marzo, ad, quando Andreadisegnava con piglio decisionista il futuro del calcio continentale . Informava sulle risultanze del confronto avuto pochi giorni prima col presidente dell', Aleksander, e prospettava uno stravolgimento dell'equilibrio fra competizioni nazionali e competizioni continentali., con meccanismo di promozione e retrocessione. Soprattutto, si ipotizza di giocare le partite durante il weekend, ciò che costituirebbe un colpo pesante per i tornei nazionali. Tale progetto, che va esplicitamente in rotta di collisione con q uello del Mondiale per Club confezionato dalla Fifa , raccoglie invero molti pareri negativi. Lo stesso Ceferin si mostra tiepido, e i presidenti delle principali leghe nazionali, com'è ovvio, sono nettamente contrari. Ma si tratta di posizioni prevedibili, in vista di un progetto che non potrà non provocare conflitti poiché andrebbe a stravolgere interessi forti e consolidati.– E dunque ecco la nuova convocazione. Però dovranno discutere di contenuti leggermente diversi . Salta fuori dal cilindro una terza competizione europea. Inoltre, i punti programmatici sembrano avere assorbito una diversa consapevolezza, rispetto al rischio di una manifestazione troppo elitaria. Si menziona più esplicitamente il meccanismo promozione-retrocessione, si enfatizza laaffinché venga premiata rispetto all', si annuncia la volontà di “sviluppare la mobilità e il dinamismo all'interno del sistema” grazie al potenziamento della struttura piramidale.Riproponendo una calendarizzazione dei match durante i weekend? Soprattutto, c'è quell'ultimo punto che dice molto:. L'uso dell'aggettivoè davvero un bel carico da undici, non certo indice di una predisposizione al dialogo con tutte le componenti del calcio europeo che dovrebbero rinegoziare le competizioni. Il dubbio viene chiarito grazie allo svelamento di un retroscena, che in Italia è stato reso noto dall'agenzia Ansa . Viene riferito che, da presidente dell'ECA, Andrea Agnelli avrebbe inviato una lettera ai 230 membri dell'associazione,s, indetta per il 6 e 7 maggio a Madrid. Un gesto di gravissima, che certo non poteva rimanere segreto (come si può pensare che, su 230 destinatari, non ce ne sia uno che renda pubblica la cosa?), e dunque volutamente ostile.Dal presidente dell'European Leagues, Lars Christer Olsson, è giunta l'ovvia risposta piccata . E intanto che attendiamo una presa di posizione da parte della Lega di Serie A, con le due entità astratte Gaetanoe Luigiche brillano per inazione, rimane un dato di fatto: che sia per iniziativa personale o per input dell'esecutivo,@pippoevai