Parla a tutto campo Daniel Pablo Osvaldo, l'ex attaccante di Fiorentina, Roma, Inter e Juventus si racconta a TNT Sports svelando anche un aneddoto su Francesco Totti: "Gli dicevo che secondo me era cornuto. Non poteva essere tutto perfetto: aveva una bella faccia, non voglio dar dettagli ma era ben dotato nelle parti intime... Ed era il miglior calciatore con cui abbia mai a giocato. Aveva solo pregi, non aveva nemmeno l'alito cattivo per dire. E sua moglie... Qualcosa di brutto doveva pur averlo, ma in realtà non aveva neanche le corna".



Un altro episodio, meno felice: "Una volta ero in un bar e mi stavano quasi uccidendo, poi chiesi a De Rossi e Francesco di accompagnarmi per sistemare le cose. Non sono stupido".



Infine, la fascia di capitano messagli sul braccio proprio da Totti: "Uscì dal campo, ma non mi diede la sua fascia e ne usai un'altra. Me la firmò e scrisse 'Per il mio futuro capitano'".