Daniel Osvaldo ha conquistato la finale di Ballando con le stelle. L'ex attaccante di Inter e Roma sta continuando a stupire con il suo ritmo latino e ha raggiunto da protagonista l'ultima puntata di questa edizione dove sfiderà ​Ettore Bassi, Milena Vukotic, Angelo Russo, Lasse Matberg e Nunzia De Girolamo



In coppia con Veera Kinnunen Osvaldo è entrato al centro delle polemiche per la gelosia sempre più crescente del fidanzato della bellissima ballerina. Per ora i due smentiscono il flirt e fra le pieghe del web per l'ex attaccante arriva anche un sostegno speciale.



A fare il tifo per lui è tornata anche Benedetta Mazza, storica ex di Osvaldo che mollò tutto per seguirlo in Argentina salvo poi ritrovarsi da sola. Fra i due c'è un bel rapporto e la stessa Benedetta (ex-concorrente del Grande Fratello) continua a postare messaggi d'affetto per lui: "​Si può rimanere amici degli ex? Sì. Mi auguro che per lui si riveli una bella esperienza. Ricordi con Dani? Molto belli. Tornando indietro rifarei tutto, perché la nostra è stata una bellissima storia”. Comunque vada per Osvaldo, fra Veera o Benedetta sarà un successo. Eccole nella nostra gallery.