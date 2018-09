Dani Osvaldo: Former Southampton and Italy striker is now rockstar in Barcelona https://t.co/NyCoQkyRAm pic.twitter.com/lvSGmFxR9a — The Sun Football (@TheSunFootball) 6 settembre 2018

. Pablo Daniel, ex attaccante italoargentino, che in Italia ha vestito, tra le altre, le maglie di, ora fa il musicista a, dove suona in una band composta da alcuni amici conosciuti ai tempi dell'Espanyol.- Queste le parole dial Sun, che in Inghilterra ha vestito la maglia del: "Ho lasciato il calcio quando avevo 30 anni, è l'età in cui si dice che un calciatore sia al top. La gente pensa che io sia pazzo, non capisce ma è la mia passione. Ci sono così tante regole nel calcio e a me non piacciono le regole, io amo essere libero. Devo tutto al calcio e sono orgoglioso della mia carriera ma devi vivere una vita che non è reale. Hai un prezzo, un valore. Se segni un goal sei Dio e se non lo fai sei uno scarto. Non frega niente a nessuno se sei un bravo ragazzo o no, o se hai dei sentimenti. E io sono una persona sensibile. Ero stanco, stavo impazzendo e ho deciso di vivere la vita del musicista. Ora sono leggere e rilassato, mi sento felice".