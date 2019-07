L’ex calciatore Daniel Osvaldo e la ballerina svedese Veera Kinnunen pubblicano sui social le foto della loro vacanza insieme. La passione fra i due è nata a Ballando con le stelle, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Compagni di ballo nel programma, Dani e Vera hanno presto scoperto una affinità che andava oltre quella della pista da ballo, facendo nascere un flirt (ora tramutatosi in una relazione), che ha portato anche alla fine della storia fra la Kinnunen e l'ormai ex compagno, il ballerino Stefano Orodei.



Come riferisce Oggi, Vera in un primo momento ha negato, nonostante l’attrazione con l’ex calciatore rockstar (ora frontman della banda Barrio Viejo) fosse ormai sotto gli occhi di tutti. Ma ora ecco le foto social: baci appassionati e tavolate in famiglia (NEL VIDEO). Ballando con le stelle colpisce ancora!



Guarda le FOTO DI VEERA E DELL'ALTRA BALLERINA BIONDA DI BALLANDO, ANASTASIA KUZMINA!