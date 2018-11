Daniel Osvaldo può tornare in campo due anni dopo aver lasciato il calcio per diventare una rockstar. E' questa la clamorosa indiscrezione lanciata dal Daily Mirror, secondo cui l'ex attaccante tra le altre di Bologna, Fiorentina, Roma, Inter e Juventus, avrebbe un'offerta: si tratta del Racing de Avellaneda, alla ricerca di una punta come testimoniano anche i tentativi per riprendere Lautaro Martinez dall'Inter. Palla nelle mani di Osvaldo, che deve decidere se proseguire l'avventura nella musica o tornare al vecchio amore, il calcio.