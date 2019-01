L’ex calciatore della Roma Pablo Daniel Osvaldo ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Queste le sue parole sulla sua carriera da calciatore, poi lasciata per fare il cantante: “Nella mia carriera, qualunque maglia indossassi in campo non avevo pressioni, pensavo alla partita 5 minuti prima di scendere in campo. Quando mi dicono che avrei potuto fare di più e non ritirarmi a 32 anni, dico che nessuno mi ha mai chiesto di farlo (ride, ndr). Ho fatto anche troppo”.

Sul mercato: “Le voci di mercato, invece, le accusavo. Caratterialmente mi stancavo e avevo voglia di cambiare aria, di vedere altre città. Antonio Conte, Zeman, il numero uno, e Pochettino gli allenatori con i quali mi sono trovato meglio nella mia carriera”.